Си Цзиньпин призвал наращивать сотрудничество с Россией в инвестициях и торговле

Лидер КНР Си Цзиньпин призвал наращивать сотрудничество с РФ в сфере инвестиций и торговли

Председатель КНР Си Цзиньпин в преддверии визита в Москву опубликовал статью для «Российской газеты», в которой призвал наращивать сотрудничество России и Китая в сфере инвестиций и торговли.

Китайский лидер подчеркнул, что процесс должен идти параллельно в двух странах, следует также укреплять координацию в политической сфере и создавать благоприятные условия для качественного инвестиционного сотрудничества.

По словам Си Цзиньпина, необходимо увеличивать масштаб двусторонней торговли, а также находить новые точки роста и расширять общность интересов Москвы и Пекина.

Ранее президент России Владимир Путин в преддверии визита председателя КНР Си Цзиньпина в Москву написал статью для «Жэньминь жибао» о российско-китайских отношениях. Глава государства отметил, что сотрудничество Москвы и Пекина является образцом гармоничного взаимодействия. Он также указал на высокое качество отношений между странами.

