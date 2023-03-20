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01:14, 20 марта 2023Мир

Си Цзиньпин призвал наращивать сотрудничество с Россией в инвестициях и торговле

Лидер КНР Си Цзиньпин призвал наращивать сотрудничество с РФ в сфере инвестиций и торговли
Си Цзиньпин

Си Цзиньпин. Фото: Yan Yan / Globallookpress.com

Председатель КНР Си Цзиньпин в преддверии визита в Москву опубликовал статью для «Российской газеты», в которой призвал наращивать сотрудничество России и Китая в сфере инвестиций и торговли.

Китайский лидер подчеркнул, что процесс должен идти параллельно в двух странах, следует также укреплять координацию в политической сфере и создавать благоприятные условия для качественного инвестиционного сотрудничества.

По словам Си Цзиньпина, необходимо увеличивать масштаб двусторонней торговли, а также находить новые точки роста и расширять общность интересов Москвы и Пекина.

Ранее президент России Владимир Путин в преддверии визита председателя КНР Си Цзиньпина в Москву написал статью для «Жэньминь жибао» о российско-китайских отношениях. Глава государства отметил, что сотрудничество Москвы и Пекина является образцом гармоничного взаимодействия. Он также указал на высокое качество отношений между странами.

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Марина Совина
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