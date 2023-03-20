США призвали Си Цзиньпина добиваться вывода российских сил с Украины

Белый дом призвал лидера КНР Си Цзиньпина добиваться вывода войск России с Украины

США призывают лидера КНР Си Цзиньпина добиваться вывода российских сил с Украины. Об этом заявил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, передает ТАСС.

Кирби напомнил о мирной инициативе Китая, в которой говорится в том числе и об «уважении суверенитета и территориальной целостности всех стран». «Мы призываем председателя Си [Цзиньпина] добиваться выполнения этого ключевого пункта», — заявил он, подчеркнув, что это подразумевает «вывод российских войск с суверенной украинской территории в соответствии с Уставом ООН».

В Вашингтоне также выразили обеспокоенность тем, что Китай использует встречу в Москве для того, чтобы добиться перемирия на Украине, которое «оставит российские войска на суверенной территории Украины», отмечает РИА Новости. «Мы надеемся, что президент Си использует свое влияние на президента Путина для прекращения бомбардировок украинских городов, больниц и школ, для окончания этой войны, преступлений и жестокостей», — заключил он.

Встреча Си Цзиньпина и Владимира Путина прошла 20 марта в Кремле и продлилась 4,5 часа. Поездка председателя КНР в Россию продлится три дня — с 20 по 22 марта. По итогам переговоров Путин и Си должны подписать «ряд важных двусторонних документов», о чем рассказывали ранее в Кремле.

