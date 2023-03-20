Россиянка пожаловалась на «удушающую» систему штрафов на складах Wildberries

Жена бывшего работника склада Wildberries: компания «душит» сотрудников штрафами

Николай С. приехал заработать денег на склад Wildberries в подмосковной Электростали из другого региона, однако в итоге три недели работал бесплатно и остался должен маркетплейсу 130 тысяч рублей утверждает его супруга, Юлия (все имена изменены по просьбе собеседников — прим. «Ленты.ру»). В разговоре с «Лентой.ру» она рассказала, что месяц назад из-за «удушающей» системы штрафов ее мужу ежедневно начало приходить множество взысканий суммой до 30 тысяч рублей.

«Мы из другого региона, приехали в Подмосковье по рекомендации нашего знакомого, который работал на складе Wildberries в Электростали. Мой муж начал работать на этом складе в сентябре-октябре 2022 года, тогда никаких крупных штрафов не было: те, что были, были незначительными: примерно 500 рублей. После Нового года штрафы начали увеличиваться», — рассказала Юлия.

В начале февраля появился новый штраф «отсутствие движения штрихода». Суммы начали приходить гораздо больше: от 5 до 30 тысяч рублей. Многим иногда разом приходили штрафы в размере 80 тысяч рублей. В течение трех недель [Николай] вообще не получал зарплату: допустим, он мог заработать 8 тысяч рублей и получить штраф 10 тысяч рублей. Как он ни старался, приходил в 6 утра и возвращался в 22 вечера, все равно ничего не зарабатывал Юлия супруга Николая С., работавшего на складе Wildberries

Юлия утверждает, что Николай обращался к супервайзерам за разъяснениями о причинах таких больших штрафов, однако никто не смог дать мужчине внятного ответа. По словам Юлии, единственное разъяснение, которое получил супруг, звучало так: «если сотрудники, принимающие товар, не смогли найти определенный товар в тележке, то эта сумма списывается с тех, кто работает на складе».

Однако, по ее словам, в какой-то момент графа с большими штрафами пропала. Несмотря на это, общая сумма долга в личном кабинете Wildberries у Николая осталась прежней: в его случае, как отметила Юлия, задолженность составила 130 тысяч рублей (Юлия предоставила «Ленте.ру» все подтверждающие ее слова выписки из личного кабинета Николая в Wildberries).

130 тысяч рублей остался должен Николай за три недели работы на складе Wildberries

При этом она подчеркнула, что трудовые отношения с Николаем маркетплейс оформил неофициально. Так, регистрация сотрудника происходит через приложение Wildberries, зарплата также приходила на перснальный счет в приложении. У Николая, как рассказала Юлия, не было рабочего графика: предполагалось, что сотрудник получает выплату, пропорциональную количеству отработанных часов.

«Проблема в том, что в итоге человек работает в ноль — по сути, бесплатно. Всех работников "душат" штрафами. Сейчас мой муж там не работает, и, когда он уходил с работы, мы не оплачивали эту сумму штрафов. Эти штрафы можно вообще не погашать, но, если человек захочет снова работать на складе Wildberries — будь добр, отбей свои штрафы. Получается, в плюс работать невозможно. Как такового увольнения и не было: он просто перестал ходить на работу», — заключила супруга Николая.

Ранее «Лента.ру» побеседовала с девушкой, которая работала с Wildberries как поставщик товара и потеряла 90 процентов вложений. Она рассказала, что осталась должна компании 160 тысяч рублей и не может расторгнуть договор с маркетплейсом.

14 марта часть сотрудников пунктов выдачи заказов (ПВЗ) Wildberries решила устроить забастовку. Причиной стала новая политика Wildberries: согласно оферте, держателей ПВЗ лишили права оспаривать подмены и штрафовали за брак товара. В Wildberries отрицали все обвинения и заявили, что сообщения о бунте преувеличены. Позднее маркетплейс начал увольнять протестующих сотрудников.

К ситуации подключилились сотрудники прокуратуры, в разрешении проблемы приняли участие депутаты Госдумы, а также глава Минтруда Антон Котяков. 16 марта в Wildberries заявили о принятии решения о временной заморозке механизма списаний за подмены с владельцев ПВЗ и менеджеров, чтобы разобраться в спорных ситуациях.

Сейчас Wildberries открыл 15 заблокированных пунктов выдачи, в результате широкого общественного резонанса а в Госдуме инциирована работа по созданию законодательной инициативы, регулирующей деятельность маркетплейсов, в ней принимают участие как представители самой компании, так и сотрудники ПВЗ. Проект, как сообщалось, якобы имеет неофициальное название «Закон Бакальчук» — по имени основательницы маркетплейса Татьяны Бакальчук.