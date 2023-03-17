Поставщик Wildberries рассказала о «нерасторжимом» договоре с компанией

Поставщик Wildberries пожаловалась на невозможность расторгнуть договор с компанией

Москвичка Евгения П. (имя изменено по просьбе собеседницы — прим. «Ленты.ру») заявила, что работала с Wildberries как поставщик товара и потеряла 90 процентов вложений. Она утверждает, что осталась должна компании 160 тысяч рублей и не может расторгнуть договор с маркетплейсом. Об этом девушка рассказала «Ленте.ру».

Евгения занимается продажей товаров для дома и кухни. Свою продукцию она реализует через собственные компании, а два года назад девушка решила попробовать найти альтернативные площадки для продаж.

«Я узнала о существовании платформы Wildberries, на которой могут реализовать свой продукт молодые амбициозные поставщики. Решила попробовать: выбрала товар, оплатила за него 150 тысяч рублей, не считая расходов на транспорт, упаковку и других, сделала нужные подсчеты исходя из предоставленной мне компанией таблицы с размерами комиссий за хранение товара на складе и за его перевоз», — рассказала девушка.

По ее словам, у нее почти сразу же возникли вопросы к работе Wildberries. Евгения попыталась разобраться в причинах «странных» удержаний средств с ее счета в личном кабинете, однако ответа ей предоставлено не было.

Например, из 3000 рублей, заработанных мной за неделю, больше половины у меня забирал Wildberries по категории «прочие удержания». Я обратилась в службу поддержки. Мне ответили, что все удержания происходят в соответствии с офертой. Я изучила договор еще раз, снова не нашла ответ, попросила расчет у Wildberries, на что получила тот же дежурный ответ: «разбирайтесь в оферте» Евгения П. предпринимательница

«Прочие удержания» стали не единственным фактором, смутившим предпринимательницу. По ее словам, ее возмутила система платного возврата товара: Евгения отметила, что в итоге возврат оплачивал как покупатель, так и поставщик. Более того, девушка была недовольна положением оферты, в соответствии с которыми поставщик автоматически соглашается на новые условия договора, если не заявит обратное в течение определенного промежутка времени.

«У меня было много другой работы, поэтому в тот момент я не дожала этот вопрос. Прошел год, и все, что я заработала на площадке от продажи своих товаров, у меня ушло на оплату налогов. Я вложила кучу денег, но ни копейки с этого не получила. Тогда я решила уходить с Wildberries», — сказала Евгения.

Попытка покинуть Wildberries

Девушка выяснила, что для лишения статуса поставщика Wildberries необходимо распродать все товары. Евгения начала распродавать свою продукцию со скидкой более 90%.

90 процентов вложенных средств Евгения потеряла в результате сотрудничества с Wildberries

«За несколько дней весь мой товар раскупили. Я вложила 150 тысяч рублей, "вывести" получилось около 15 тысяч рублей — получается, я потеряла 90%. А потом происходит странное: вместо денег, которые мне должны были прийти за продажи, Wildberries выставляет мне счет в 1500 рублей: получается, что я продала товар на, допустим, 600 рублей, и после этого осталась должна 1500 рублей», — рассказала Евгения.

Дальше — хуже: с тех пор, как я распродала все товары и, по сути, перестала быть действующим поставщиком Wildberries, каждую неделю с того момента мне начали приходить счета размером от 6000 до 9000 рублей. Так происходит по сегодняшний день Евгения П. предпринимательница

Выяснилось, что для расторжения договора необходимо запросить итоговый отчет, однако на просьбу сформировать необходимую документацию в Wildberries ей сообщили, что используемый для расчета инструмент сейчас не работает и нужно подождать. Тогда она решила обратиться за юридической помощью.

«В оферте нет пункта о расторжении договора»

Евгения обратилась за помощью к адвокату, который специализируется на делах против маркетплейсов.

Мне объяснили, что в оферте нет пункта о расторжении договора, а единственный рабочий способ его расторгнуть — обратиться в суд. В противном случае я до конца жизни буду поставщиком Wildberries Евгения П. предпринимательница

Девушка также рассказала, что у нее были претензии относительно качества хранения товара, за которое она оплачивала отдельную комиссию. Дело в том, что, по словам Евгении, ее продукция возвращалась ей в «убитом» состоянии, хотя она сама их отправляла в презентабельном виде.

«Я не знаю, как их хранили за мои деньги, потому что я помню, как загружала эти товары, и они все были в отличном виде. Естественно, за этой никто не несет никакой ответственности — сейчас, видимо, это "вешают" на сотрудников пунктов выдачи», — объяснила Евгения.

На данный момент общая сумма долга девушки составляет более 160 тысяч рублей, хотя она отмечает, на ее пользовательском счете в Wildberries значится ноль рублей (Евгения предоставила «Ленте.ру» подтверждающие ее слова выписки из личного кабинета). Девушка планирует писать письмо — досудебную претензию для получения расчета и, в случае отказа маркетплейса от расторжения договора, обращаться в суд.

Для молодых предпринимателей, у которых нет юристов и нужных ресурсов Wildberries — это мясорубка и соковыжималка Евгения П предпринимательница

В пресс-службе Wildberries «Ленте.ру» заявили, что в данный момент функционал расторжения сотрудничества находится на доработке.

14 марта часть сотрудников ПВЗ Wildberries решила устроить забастовку. Причиной стала новая политика Wildberries: согласно оферте, держателей ПВЗ лишили права оспаривать подмены и штрафовали за брак товара. В Wildberries отрицали все обвинения и заявили, что сообщения о бунте преувеличены. Позднее маркетплейс начал увольнять протестующих сотрудников. К ситуации подключилились сотрудники прокуратуры, в разрешении проблемы приняли участие депутаты Госдумы, а также глава Минтруда Антон Котяков. 16 марта в Wildberries заявили о принятии решения о временной заморозке механизма списаний за подмены с владельцев ПВЗ и менеджеров, чтобы разобраться в спорных ситуациях.