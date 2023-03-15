В Госдуме раскрыли детали встречи с бастующими сотрудниками Wildberries

14 марта часть сотрудников ПВЗ Wildberries решила устроить забастовку. Причиной стала новая политика Wildberries: теперь, согласно оферте, держателей ПВЗ лишили права оспаривать подмены. В частности, если покупатель возвращает бракованную вещь обратно в ПВЗ, с их владельцев удерживают полную стоимость товара. Кроме того, они обязаны выплатить всю цену продукции, если в полученной посылке не по их вине оказался другой предмет. По словам работников, списания за подмены начались уже 9 марта.

«Лента.ру» побеседовала с протестующими сотрудниками и спросила их о причинах забастовки. Так, менеджер одного из ПВЗ Денис утверждает, что за долги могут списать 100 процентов зарплаты сотрудника — у самого мужчины за полгода накопился долг к компании размером 350 тысяч рублей. Другая сотрудница ПВЗ, Ольга, тоже участвует в забастовке: она назвала предоставленные компанией условия труда «рабскими» и подчеркнула, что сотрудников штрафуют за факторы, которые от них не зависят.

На следующий день, 15 марта, по сообщениям СМИ, забастовка сотрудников продолжилась, к ней присоединились в городах на востоке России.

В официальном комментарии «Ленте.ру» представитель Wildberries заявил, что ПВЗ продолжают работать в обычном режиме, а информация о забастовке «не соответствует действительности». В свою очередь, редакция Telegram-канала «Подъем» со ссылкой на пресс-службу маркетплейса сообщил, что в Wildberries отказываются выполнять требования владельцев пунктов выдачи из-за обеспокоенности по поводу падения клиентоориентированности.