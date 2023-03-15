В Госдуме раскрыли детали встречи с бастующими сотрудниками Wildberries
В Госдуме занимаются разрешением проблемы, связанной с решением сотрудников пунктов выдачи заказов (ПВЗ) Wildberries о забастовке, заявил первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев. Комментируя «Ленте.ру» прошедшую встречу членов парламента с недовольными сотрудниками маркетплейса, Гусев рассказал о разработке законопроекта для недопущения подобных ситуаций в будущем.
14 марта часть сотрудников ПВЗ Wildberries решила устроить забастовку. Причиной стала новая политика Wildberries: теперь, согласно оферте, держателей ПВЗ лишили права оспаривать подмены. В частности, если покупатель возвращает бракованную вещь обратно в ПВЗ, с их владельцев удерживают полную стоимость товара. Кроме того, они обязаны выплатить всю цену продукции, если в полученной посылке не по их вине оказался другой предмет. По словам работников, списания за подмены начались уже 9 марта.
«Лента.ру» побеседовала с протестующими сотрудниками и спросила их о причинах забастовки. Так, менеджер одного из ПВЗ Денис утверждает, что за долги могут списать 100 процентов зарплаты сотрудника — у самого мужчины за полгода накопился долг к компании размером 350 тысяч рублей. Другая сотрудница ПВЗ, Ольга, тоже участвует в забастовке: она назвала предоставленные компанией условия труда «рабскими» и подчеркнула, что сотрудников штрафуют за факторы, которые от них не зависят.
На следующий день, 15 марта, по сообщениям СМИ, забастовка сотрудников продолжилась, к ней присоединились в городах на востоке России.
В официальном комментарии «Ленте.ру» представитель Wildberries заявил, что ПВЗ продолжают работать в обычном режиме, а информация о забастовке «не соответствует действительности». В свою очередь, редакция Telegram-канала «Подъем» со ссылкой на пресс-службу маркетплейса сообщил, что в Wildberries отказываются выполнять требования владельцев пунктов выдачи из-за обеспокоенности по поводу падения клиентоориентированности.
«Вчера появилась информация о том, что из-за изменений в условиях договора с компанией пункты выдачи заказов могут закрыться и объявить забастовку. Примерно из 9 тысяч ПВЗ, которые есть у Wildberries, 3,5 ПВЗ открыты индивидуальными предпринимателями, которые находятся в договорных отношениях с компанией. Об этих 3,5 ПВЗ и идет речь. Это плохо для страны, потому что миллионы людей могут не получить свои посылки, во-вторых, три с лишним тысячи людей, индивидуальных предпринимателей, могут оказаться без средств к существованию, а они зарабатывают там небольшие деньги: по некоторым данным, в регионах это 20-30 тысяч рублей в месяц», — рассказал депутат.
Узнав об этой ситуации, мы, фракция "Справедливая Россия — За Правду" (СРЗП) и комитет Госдумы по защите конкуренции в лице моего коллегия Валерия Гартунга, пригласили сегодня на встречу представителей компании Wildberries и представителей ПВЗ. К сожалению, компания Wildberries на встречу пока не пришла, но (…) они уже подтвердили, что готовы подъехать
Парламентарий также рассказал о решениях, принятых комитетом Госдумы и фракцией СРЗП в рамках сложившегося конфликта сотрудников ПВЗ и самого маркетплейса.
«Мы (...) изучаем правовую ситуацию, которая сложилась и, в случае необходимости, готовы обратиться и в Федеральную антимонопольную службу, и в правоохранительные органы. Мы готовим поправки в действующее законодательство с тем, чтобы не допустить таких ситуаций не только с компанией Wildberries, но и с другими маркетплейсами России (…) На следующей неделе будет заседание ФАС по этому вопросу, и мы намерены там поставить эту ситуацию на обсуждение. Я уверен, что можно обойтись без резких движений и путем переговоров и договоренностей разрешить эту ситуацию», — добавил Гусев
14 марта часть сотрудников ПВЗ Wildberries решила устроить забастовку. Причиной стала новая политика Wildberries: теперь, согласно оферте, держателей ПВЗ лишили права оспаривать подмены. В Wildberries отрицают все обвинения и заявляют, что сообщения о бунте преувеличены. Информацию в СМИ о ситуации с маркетплейсом проверяют сотрудники прокуратуры Московской области.