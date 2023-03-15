На востоке России часть пунктов выдачи Wildberries присоединилась к забастовке

Часть ПВЗ Wildberries в Сибири, на Урале и Дальнем Востоке присоединилась к забастовке

Десятки пунктов выдачи заказов (ПВЗ) Wildberries присоединились к забастовке против системы штрафов в Сибири, на Урале и Дальнем Востоке России. Об этом сообщает «Коммерсант».

В Екатеринбурге временно прекратили работу как минимум три ПВЗ, в Иркутске — 25 пунктов, а в других городах области, а именно, Братске, Усть-Илимске и Ангарске закрылись еще около 20 точек. Помимо этого, в забастовке работников участвуют пункты выдачи в Чите, а также в Забайкальском крае и Бурятии — более 20 в каждом из регионов.

Кроме того, согласно данным портала primamedia.ru, во Владивостоке ПВЗ приостановили деятельность на улицах Ладыгина, Черемуховая, Тухачевского и на Партизанском проспекте. В то же время в Благовещенске некоторые пункты закрылись раньше времени, а часть работает, но не выдает заказы клиентам.

14 марта появилась информация о том, что часть сотрудников пунктов выдачи заказов Wildberries решила устроить забастовку. Причиной, по их словам, стала новая политика маркетплейса: согласно оферте, держателей ПВЗ лишили права оспаривать подмены.

