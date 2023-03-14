Сотрудники Wildberries объяснили решение устроить забастовку

Сотрудники Wildberries объяснили забастовку рабскими условиями труда

Cотрудники пунктов выдачи заказов (ПВЗ) Wildberries решили объявили забастовку из-за новой системы штрафов, предусматривающей удержание до 100 процентов платы за бракованный товар. «Лента.ру» пообщалась с протестующими, которые рассказали о причинах своего недовольства.

Денис работает менеджером в одном из ПВЗ Wildberries. По его словам, с сегодняшнего дня и до отмены системы штрафов его пункт будет закрыт.

«Протесты начались, в первую очередь, из за депремирования за брак в размере 20 процентов от стоимости товара. Этот товар потом пускали по кругу по многим ПВЗ и со всех списывали деньги. Вслед за этим Wildberries решил ввести полное депремирование за подмену вещи, которая может прийти со склада, оспорить это нельзя», — объяснил мужчина.

С сегодняшнего дня, по его словам, вся зарплата сотрудника может быть списана за долги, именно это и стало последней каплей. У самого Дениса за полгода долгов набралось на 350 тысяч рублей.

«170 тысяч я выплатил, осталось 180 тысяч. Но эта сумма не уменьшается, а только становится больше», — поделился собеседник «Ленты.ру».

Если Wildberries продолжит и дальше списывать 100 процентов с сотрудников, то работать никто не будет, все точки закроются. Найти столько менеджеров на место ушедших нереально. Да никто и не захочет работать в таких условиях Денис менеджер ПВЗ

Другая сотрудница ПВЗ, Ольга, тоже участвует в забастовке — ее пункт выдачи закрыт с сегодняшнего дня, а на двери записка: «Закрыто, пока не будут выплачены зарплаты сотрудникам».

«Это уже какой-то рабский труд, на самом деле. Мы не виноваты ни в браках, ни в подменах — товар уже приходит к нам таким со склада, что мы можем с этим сделать? Как повлиять? В итоге почему-то вся вина возлагается на нас и люди по новым правилам могут работать просто без зарплаты», — возмутилась женщина.

Еще один собеседник «Ленты.ру» заявил, что его долги составляют уже 90 тысяч рублей. Он утверждает, что когда попытался уволиться, ему пригрозили обвинением в краже.

«Прилетел долг в 90 тысяч рублей, я начал разбираться с руководством и меня решили уволить по причине несоблюдения субординации. Прислали реквизиты, чтоб я все оплатил. Но просто так с минусовым балансом меня уволить не смогли, так что просто отстранили. Сказали, что, если я откажусь оплачивать долг, меня обвинят в краже», — рассказал мужчина.

«Лента.ру» отправила официальный запрос в Wildberries с просьбой объяснить новую политику штрафов и прокомментировать начавшиеся протесты, но не получила ответ на момент публикации.

О том, что сотрудники Wildberries собрались объявить забастовку из-за новой политики российского марктеплейс стало известно 14 марта.

Согласно новой оферте, держателей пунктов выдачи заказов (ПВЗ) лишили права оспаривать подмены. В частности, если покупатель возвращает бракованную вещь обратно в ПВЗ, с их владельцев удерживают полную стоимость товара. Кроме того, они обязаны выплатить всю цену продукции, если в полученной посылке не по их вине оказался другой предмет. По словам работников, списания за подмены начались уже 9 марта.