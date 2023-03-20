Звезда фильма «Человек-муравей» рассказал о 20 годах трезвой жизни

Page Six: американский актер Давид Дастмалчян рассказал о 20 годах трезвой жизни

Звезда фильмов о Человеке-муравье Давид Дастмалчян, который исполнил в них роль Курта Горештера, рассказал, что ведет трезвую жизнь уже в течение 20 лет. Его слова передает Page Six.

«Это безграничная благодарность, которую я испытываю в течение последних двух десятилетий этого путешествия, жизни без наркотиков и алкоголя», — сказал 47-летний американский актер.

По данным издания, Дастмалчян впервые начал употреблять запрещенные вещества в старшей школе, его зависимость усугубилась, когда он изучал театральное искусство в Университете Де Поля в Чикаго, США. После окончания учебы актер стал бездомным и два года жил в своей машине. Он начал путь к выздоровлению, когда его семья помогла ему попасть в психиатрическую больницу, затем в реабилитационный центр, а затем в дом трезвости.

Дастмалчян описал историю своей зависимости в фильме 2014 года «Животные».

Ранее британская актриса Кара Делевинь отпраздновала четыре месяца трезвости. По словам 30-летней Делевинь, в прошлом году она увидела фотографии папарацци, заставившие ее начать лечиться от зависимости. Свой срыв Делевинь объяснила последствиями пандемии и ожиданием 30-летия.