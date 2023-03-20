Стало известно о массовой задержке рейсов в аэропорту Сочи

В аэропорту Сочи из-за погодных условий задержали 17 рейсов

В международном аэропорту Сочи в понедельник, 20 марта, задержали 17 рейсов на вылет и прилет. О массовой задержке вылетов стало известно из данных онлайн-табло авиагавани.

Отмечается, что из-за неблагоприятных погодных условий самолеты не могут улететь в Москву (два рейса), Санкт-Петербург, Тюмень, Нижний Новгород, Новосибирск, Уфу (два рейса), Красноярск, Омск, Белград.

Прилететь в сочинский аэропорт из-за сильного тумана не удается пассажирским лайнерам из Дубая, Стамбула, Антальи, Баку, Казани и Тюмени.

Тем временем в пресс-службе компании «Аэродинамика», которая управляет воздушной гаванью Сочи, рассказали ТАСС, что расписание аэропорта будет полностью стабилизировано к вечеру 20 марта. «Возможны небольшие корректировки в расписании отдельных перевозчиков, — говорится в сообщении. — Обо всех изменениях можно узнать на сайте аэропорта или в контакт-центрах авиаперевозчиков».

Ранее авиакомпания «Аэрофлот» отменила рейсы из Москвы и регионов в Сочи 19 и 20 марта из-за неблагоприятных метеоусловий. Сообщалось, что у пассажиров была возможность самостоятельно переоформить билет на другие даты либо запросить вынужденный возврат денежных средств.