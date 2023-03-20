Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
10:39, 20 марта 2023Путешествия

Стало известно о массовой задержке рейсов в аэропорту Сочи

В аэропорту Сочи из-за погодных условий задержали 17 рейсов

Фото: Артур Лебедев / РИА Новости

В международном аэропорту Сочи в понедельник, 20 марта, задержали 17 рейсов на вылет и прилет. О массовой задержке вылетов стало известно из данных онлайн-табло авиагавани.

Отмечается, что из-за неблагоприятных погодных условий самолеты не могут улететь в Москву (два рейса), Санкт-Петербург, Тюмень, Нижний Новгород, Новосибирск, Уфу (два рейса), Красноярск, Омск, Белград.

Материалы по теме:
«Фотографии часто расходятся с реальностью» Шампанское, лошади и дикий отдых. Чем туристу заняться в Краснодарском крае?
«Фотографии часто расходятся с реальностью»Шампанское, лошади и дикий отдых. Чем туристу заняться в Краснодарском крае?
7 июля 2020
«Люди плакали от красоты» Вино, дельфины и утерянное золото: зачем россиянам на самом деле ехать в Крым?
«Люди плакали от красоты»Вино, дельфины и утерянное золото: зачем россиянам на самом деле ехать в Крым?
17 июня 2020

Прилететь в сочинский аэропорт из-за сильного тумана не удается пассажирским лайнерам из Дубая, Стамбула, Антальи, Баку, Казани и Тюмени.

Тем временем в пресс-службе компании «Аэродинамика», которая управляет воздушной гаванью Сочи, рассказали ТАСС, что расписание аэропорта будет полностью стабилизировано к вечеру 20 марта. «Возможны небольшие корректировки в расписании отдельных перевозчиков, — говорится в сообщении. — Обо всех изменениях можно узнать на сайте аэропорта или в контакт-центрах авиаперевозчиков».

Ранее авиакомпания «Аэрофлот» отменила рейсы из Москвы и регионов в Сочи 19 и 20 марта из-за неблагоприятных метеоусловий. Сообщалось, что у пассажиров была возможность самостоятельно переоформить билет на другие даты либо запросить вынужденный возврат денежных средств.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Фариза Бацазова
Обсудить
Последние новости
Суд арестовал все активы Volkswagen в России
В Венгрии пожаловались на попытки втянуть страну в украинский конфликт
Хасбик надел ставшие мемом высокие резиновые сапоги и рассмешил фанатов
Собянин рассказал о подготовке Москвы к весеннему сезону
Психолог назвал признаки токсичного партнера для отношений
На Украине покончил с собой курсант университета МВД
В российском регионе произошло два землетрясения
МИД КНР призвал МУС уважать юридический иммунитет глав государств
В московском аэропорту таможенники с собакой нашли чемодан с гашишем из Индии
Российский ребенок упал в костер во время игры
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.