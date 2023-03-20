Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
02:26, 20 марта 2023Мир

США выразили готовность содействовать выполнению договоренностей Сербии и Косово

Блинкен: США готовы содействовать выполнению договоренностей между Сербией и Косово
Энтони Блинкен

Энтони Блинкен. Фото: Michalis Karagiannis / Globallookpress.com

Государственный департамент США распространил заявление главы ведомства Энтони Блинкена, в котором он выражает готовность Вашингтона содействовать выполнению договоренностей между президентом Сербии Александром Вучичем и премьер-министром самопровозглашенной республикой Косово Альбином Курти, а также реализовывать их в координации с Европейским союзом, сообщает ТАСС.

«Соединенные Штаты приветствуют достигнутые Косовом и Сербией при содействии ЕС договоренности относительно выполнения их соглашения о пути к нормализации отношений от 27 февраля», — заявил госсекретарь.

Он подчеркнул, что выполнение обязательств, которые взяли на себя страны, поможет ускорить их путь к членству в ЕС. По его словам, США продолжат координировать действия с европейскими странами для того, чтобы между Белградом и Приштиной были установлены предсказуемые мирные отношения.

Ранее Вучич отказался подписывать документ о признании Косово до конца своего президентского срока. Глава республики сообщил, что не будет заключать новые соглашения с Приштиной. Так, политик отметил, что его подпись наложила бы на страну юридические обязательства.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Путин опубликовал статью о российско-китайских отношениях
США выразили готовность содействовать выполнению договоренностей Сербии и Косово
Чешский генерал заявил о скрытом потенциале России
Путин напомнил о наличии у России гиперзвукового оружия
В Австрии объяснили решение МУС об «аресте» Путина
Связанный с наркокартелем 14-летний мальчик убил восемь человек
Ушедшая в сборную Казахстана россиянка выиграла турнир в США
Гонщик Алонсо занял третье место на Гран-при Саудовской Аравии из-за штрафа
Си Цзиньпин оценил свои поездки в Россию
Си Цзиньпин опроверг возможность отдельной страны определять миропорядок
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.