США выразили готовность содействовать выполнению договоренностей Сербии и Косово

Блинкен: США готовы содействовать выполнению договоренностей между Сербией и Косово

Государственный департамент США распространил заявление главы ведомства Энтони Блинкена, в котором он выражает готовность Вашингтона содействовать выполнению договоренностей между президентом Сербии Александром Вучичем и премьер-министром самопровозглашенной республикой Косово Альбином Курти, а также реализовывать их в координации с Европейским союзом, сообщает ТАСС.

«Соединенные Штаты приветствуют достигнутые Косовом и Сербией при содействии ЕС договоренности относительно выполнения их соглашения о пути к нормализации отношений от 27 февраля», — заявил госсекретарь.

Он подчеркнул, что выполнение обязательств, которые взяли на себя страны, поможет ускорить их путь к членству в ЕС. По его словам, США продолжат координировать действия с европейскими странами для того, чтобы между Белградом и Приштиной были установлены предсказуемые мирные отношения.

Ранее Вучич отказался подписывать документ о признании Косово до конца своего президентского срока. Глава республики сообщил, что не будет заключать новые соглашения с Приштиной. Так, политик отметил, что его подпись наложила бы на страну юридические обязательства.