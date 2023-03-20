Су-35 пресек нарушение границы России американскими бомбардировщиками

Су-35 пресек нарушение границы России двумя американскими ядерными бомбардировщиками В-52

Российский истребитель пресек нарушение границы России двумя американскими ядерными бомбардировщиками В-52. Об этом сообщили в Национальном центре управления обороной РФ, передает РИА Новости.

Уточняется, что инцидент произошел в понедельник, 20 марта, над Балтийским морем. Средства противовоздушной обороны (ПВО) Западного военного округа засекли две цели, приближающиеся к госгранице РФ, их опознали как стратегические бомбардировщики ВВС США. На перехват был поднят истребитель Су-35, пилот занял установленную зону дежурства в воздухе и проконтролировал движение иностранных военных самолетов.

После удаления В-52 от границы истребитель вернулся на базу. Полет российского истребителя проходил в строгом соответствии с международными правилами, нарушения границы допущено не было.

12 марта сообщалось, что стратегический бомбардировщик ВВС США B-52H Stratofortress совершил маневры у границ России. Самолет вылетел из Польши, пролетел над Прибалтикой, выполнил боевой разворот в районе острова Гогланд в 200 километрах от Санкт-Петербурга, после чего направился в сторону Великобритании. По информации СМИ, бомбардировщик провел учебный полет, в ходе которого отрабатывались прорыв противоракетной обороны Северо-Западного округа и нанесение ракетно-ядерных ударов по военным и инфраструктурным объектам.

Вылеты самолетов и беспилотников стран НАТО, шпионящих за Россией, участились. Указанные летательные аппараты и ранее появлялись вблизи зоны конфликта на Украине, а также в районе Калининградской области и северных российских территорий.