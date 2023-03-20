Названы преимущества российских дизельных субмарин

Командир бригады подлодок Лимонов назвал преимущества российских дизельных субмарин

Новые российские субмарины отличаются улучшенной акустикой. Об их преимуществах командир 19-й бригады дизельных подводных лодок капитан первого ранга Евгений Лимонов рассказал в интервью газете «Красная звезда».

По его словам, в новых субмаринах улучшилась акустика, которая позволяет слышать лучше и дальше. Также объекты в океане отображаются в виде графиков на экранах подлодки. Это дает возможность видеть цели, которые не слышит акустик.

«Очень сильно модернизировались боевые информационно-управляющие системы, с помощью которых применяется минное, торпедное и ракетное оружие. Информативней стали пульты управления рулями подводной лодки, а также схемы общекорабельных систем и механизмов. И техника ведь новая, более надежная, безопасная. Если своевременно ее обслуживать, не подведет», — сказал Лимонов.

Он добавил, что в подводных лодках появилось больше вентиляторов и охлаждающих машин, которые позволяют легче переносить походы в южные широты Мирового океана.

Ранее генеральный директор Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов сообщил, что Военно-морской флот России получит три атомные и две дизельные подводные лодки в 2023 году.