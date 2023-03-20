Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
20:00, 20 марта 2023Наука и техника

Названы преимущества российских дизельных субмарин

Командир бригады подлодок Лимонов назвал преимущества российских дизельных субмарин

Фото: Ирина Мотина / РИА Новости

Новые российские субмарины отличаются улучшенной акустикой. Об их преимуществах командир 19-й бригады дизельных подводных лодок капитан первого ранга Евгений Лимонов рассказал в интервью газете «Красная звезда».

По его словам, в новых субмаринах улучшилась акустика, которая позволяет слышать лучше и дальше. Также объекты в океане отображаются в виде графиков на экранах подлодки. Это дает возможность видеть цели, которые не слышит акустик.

«Очень сильно модернизировались боевые информационно-управляющие системы, с помощью которых применяется минное, торпедное и ракетное оружие. Информативней стали пульты управления рулями подводной лодки, а также схемы общекорабельных систем и механизмов. И техника ведь новая, более надежная, безопасная. Если своевременно ее обслуживать, не подведет», — сказал Лимонов.

Материалы по теме:
Ракеты, истребители и танки: какое оружие продает Россия и кто покупает его на миллиарды долларов?
Ракеты, истребители и танки:какое оружие продает Россия и кто покупает его на миллиарды долларов?
11 ноября 2022
«Борей», «Удав» и «Белые лебеди»: какое оружие получит армия России в 2023 году?
«Борей», «Удав» и «Белые лебеди»:какое оружие получит армия России в 2023 году?
23 января 2023

Он добавил, что в подводных лодках появилось больше вентиляторов и охлаждающих машин, которые позволяют легче переносить походы в южные широты Мирового океана.

Ранее генеральный директор Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов сообщил, что Военно-морской флот России получит три атомные и две дизельные подводные лодки в 2023 году.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Даниил Иринин
Обсудить
Последние новости
В Кремле рассказали о продолжающихся четыре часа переговорах Путина и Си
Россиянин предстал перед судом за убийство жены и друга-любовника
Названы характеристики торговых центров с наибольшей долей свободных площадей
Силовики задержали россиянина за совершенное 44 года назад убийство пенсионерки
Директор Пушкинского музея в Москве написала заявление об увольнении
В Турции во много раз выросло количество российских фирм
В США заявили об уязвимости страны в случае столкновения с Россией
108-летняя женщина раскрыла алкогольный секрет своего долголетия
В Москве подросток переделал пистолет в боевой и попал под следствие
В России заявили о скором представлении резолюции по «Северным потокам»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.