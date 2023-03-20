Названы характеристики торговых центров с наибольшей долей свободных площадей

Наибольшая доля свободных площадей найдена в ТЦ, удаленных от метро более чем на 15 минут

Наибольшая доля свободных площадей в Москве была обнаружена в новых торговых центрах (ТЦ), расположенных на удалении от метро более чем на 15 минут пешком. Об этом со ссылкой на выступление на пресс-конференции руководителя проектов департамента стратегического консалтинга компании IBC Real Estate Евгения Саурина сообщает РБК.

По словам эксперта, в таких ТЦ вакантными остаются около 63 процентов площадей. «Без локации, к сожалению, никуда, потому что люди у нас не любят далеко ездить», — объяснил эксперт.

Кроме того, Саурин отметил, что на свободные площади в торговых центрах, введенных в течение последних года-двух лет, приходится доля в среднем более чем в 30 процентов, в небольших районных объектах — 45 процентов, а в отдельных объектах — 50-60 процентов и более. При этом в среднем по Москве подобный показатель составляет 12 процентов, однако до конца 2023 года параметр может увеличиться до 15–17 процентов.

В декабре стало известно о том, что девелоперы в России начали скупать торговые центры для того, чтобы построить на их месте жилые комплексы. По данным участников рынка, старые здания планируют снести и благодаря этому возвести новые.