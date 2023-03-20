Информация о новых выплатах для россиян оказалась недостоверной

Информация о новых выплатах для россиян в размере 910 тысяч рублей оказалась недостоверной

Информация о новых выплатах, предоставляющихся россиянам с 3 февраля, оказалась недостоверной.

Telegram-канал «Югра, Сургут и все все все» 21 февраля опубликовал сообщение, в котором говорится, что в России подписан новый указ, согласно которому каждый гражданин страны от 23 до 75 лет может получить с 3 февраля до 910 тысяч рублей. Отмечается, что полная инструкция по получению выплаты и необходимые документы опубликованы на официальном канале СоцФонда.

Публикация иллюстрируется скриншотом сайта РИА Новости, однако заметка с заголовком «Путин подписал указ о новых выплатах. Теперь каждый россиянин может претендовать на новую путинскую выплату» агентством не публиковалась.

При переходе по ссылке, которую дают авторы канала, читателям предлагается подписаться на страницу «Соцпакет, выплаты, льготы, права». Информации о новых выплатах для россиян в паблике нет, однако читателям рассказывается, как получить до 910 тысяч рублей налогового вычета с крупной покупки.

Порядок предоставления имущественного налогового вычета в России описывается в статьях 220 и 221.1 Налогового кодекса РФ. В них, в частности, говорится, что каждый гражданин вправе получить один раз имущественный налоговый вычет при приобретении жилья из расчета в два миллиона рублей на человека. Размер вычета составит 13 процентов от суммы, то есть первая компенсация будет равна 260 тысячам рублей. Кроме того, граждане могут получить налоговый вычет с расходов по процентам ипотеки, но с суммы переплаты не более три миллиона рублей, что в пересчете составляет 390 тысяч рублей. Таким образом, если квартира приобретена в браке, каждый из супругов имеет право вернуть по 260 тысяч рублей, а к ним еще 390 тысяч рублей. Итого супруги получат 910 тысяч рублей, о которых пишут авторы распространившегося фейка о новых выплатах.

Информация о предоставлении новых выплат не получила распространения в СМИ. Ряд изданий и блогов сообщили, что эти данные являются примером фейка и кликбейта.