В Кремле объяснили решение отправить Чернышенко на встречу с Си Цзиньпином

Песков: Чернышенко встречал Си Цзиньпина, так как он возглавляет межправкомиссию

Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко отправился на встречу с главой КНР Си Цзиньпином в аэропорту Внуково, потому что именно он возглавляет межправкомиссию. Об этом пишет «Подъем» со ссылкой на заявление пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

В делегацию встречавших китайского лидера с российской стороны также вошли замглавы МИД России Андрей Руденко и посол России в Пекине Игорь Моргулов.

Как говорил сам китайский политик, его поездка нацелена на «укрепление дружбы, сотрудничества и мира». По итогам переговоров Си и президент России Владимир Путин планируют подписать «ряд важных двусторонних документов», о чем сообщили ранее в Кремле.