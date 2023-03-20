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10:01, 20 марта 2023Мир

Ким Чен Ын призвал армию уйти в сельское хозяйство

NYT: Ким Чен Ын призвал армию Северной Кореи организовать в военных частях фермы и теплицы

Фото: KCNA / Reuters

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын призвал армию обеспечить и укрепить продовольственную безопасность страны через привлечение военных к работе на собственных объектах сельского хозяйства. Об этом сообщает New York Times (NYT) со ссылкой на источники в северокорейской провинции Хамген-Пукто.

Согласно публикации, власти планируют переоборудовать часть заводов по производству боеприпасов для выпуска тракторов и молотильных машин, а также организовать в военных частях фермы и теплицы.

Отмечается, что военнослужащих по призыву также склоняют к продлению службы как минимум на три года, чтобы превратить армию в «движущую силу увеличения производства продуктов питания».

Ранее Северная Корея столкнулась с худшим с 1990-х годов периодом: в стране сильнейшие проблемы с продовольственной безопасностью, часть населения сталкивается с проблемами из-за последствий COVID-19 и ростом цен на продукты.

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Виктория Кондратьева
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