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15:05, 20 марта 2023Мир

Назван выбранный Си Цзиньпином при визите в Москву отель

Глава КНР Си Цзиньпин остановился в Москве в отеле рядом с традиционным китайским парком

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

В ходе визита в Москву председатель КНР Си Цзиньпин решил остановиться в пятизвездочном отеле на севере столицы, рядом с которым находится традиционный китайский ландшафтный парк. Выбранную политиком локацию называет РИА Новости.

По данным агентства, перед входом в отель главу КНР встретили несколько десяткой человек с флагами Китая и России в руках. Также политика встретили с транспарантом, надпись на котором гласила «Горячо приветствуем визит председателя КНР Си Цзиньпина в Россию».

Уточняется, что речь идет о китайском деловом центре «Парк Хуамин». На его территории расположена первая в столице пятизвездочная гостиница китайской сети Soluxe. Также здесь находится крупнейший за пределами КНР ландшафтный парк в китайском стиле. Его площадь составляет 5,2 гектара, он в миниатюре воссоздает ландшафт парка китайского Императорского дворца.

Си Цзиньпин прибыл с официальным визитом в Москву в понедельник, 20 марта. Глава КНР пробудет в стране до 22 марта. На вторник, 21 марта, запланирована церемония официальной встречи китайского лидера с президентом России Владимиром Путиным.

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Полина Матюхина
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