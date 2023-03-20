УПЦ обратилась к Зеленскому

УПЦ призвала президента Украины Зеленского не допустить принятия антицерковных законов

Украинская православная церковь (УПЦ) призвала президента Украины Владимира Зеленского не допустить принятия антицерковных законов и сделать все возможное, чтобы духовенство и верующие могли молиться в Киево-Печерской лавре. С таким призывом выступил предстоятель УПЦ митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий в обращении, опубликованном на сайте.

«Уважительно обращаемся к вам как главе государства и гаранту соблюдения норм конституции Украины — обеспечить конституционное право на свободу совести и вероисповедания для верующих Украинской православной церкви», — сказал он.

По его словам, УПЦ в течение долгого времени подвергается незаконным перерегистрациям общин, ее храмы захватывают, а украинские СМИ распространяют большое количество безосновательных обвинений, которые не соответствуют действительности. Митрополит Онуфрий отметил, что эти публикации становятся предпосылкой дискриминации прав украинцев по религиозному признаку.

20 марта в офисе украинского президента представителям УПЦ отказали во встрече с Зеленским. С ними встретились сотрудники профильных департаментов для получения обращения, его регистрации и передачи документа на дальнейшее рассмотрение. Пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров заявил, что священники УПЦ отказались передавать кому-либо еще письменное обращение к Зеленскому.