В России подорожали продукты из-за проблем с жестью

РИА Новости: рыбные консервы в России подорожали на десятки процентов

В России резко подорожали рыбные консервы, пишет РИА Новости со ссылкой на представителей онлайн-касс и отрасли. Цены взвинтили из-за проблемы с импортом жести для производства банок.

К февралю продукты из скумбрии и сайры за год прибавили в цене 20-22 процента, из тунца — 19 процентов, из шпрот — 14 процентов, из кильки — 10 процентов. В результате средняя цена консервы из скумбрии в несетевой рознице в феврале составила 171 рубль за банку 350 граммов, из сайры и тунца — 224 рубля и 261 рубль, а средняя стоимость консервов из шпрот достигла 247 рублей.

Как объяснил председатель Рыбного союза Александр Панин, основная причина роста себестоимости рыбных консервов — подорожание жести. В себестоимости недорогой продукции, например, скумбрии или шпрот, доля консервной банки и крышки доходит до 35-37 процентов. Дело в том, что после введения санкций логистические цепочки пришлось радикально перестроить. Раньше сырье поставлялось из Евросоюза в Калининград, где расположены основные производственные предприятия, а теперь поступает только из Китая.

О дефиците жести сообщалось еще в мае 2022 года. Тогда Росрыболовство зафиксировало, что цена на металл существенно выросла, и затраты у производителей недорогой продукции подскочили. Отечественные производители при этом оказались не способны покрывать внутренний спрос самостоятельно. К концу апреля 2022-го себестоимость жестяной банки выросла на 65-83 процента в годовом выражении.