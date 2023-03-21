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12:36, 21 марта 2023Мир

Временного поверенного в делах Канады в России вызвали в МИД

МИД вызвал временного поверенного Канады Эбеля из-за слов Джоли о смене власти в России
СюжетПротесты в Москве

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Временного поверенного в делах Канады в Москве Брайана Эбеля вызвали в МИД России, где ему выразили протест в связи с высказываниями главы МИД Канады Мелани Джоли о «смене режима в России», говорится в заявлении на сайте российского МИД.

«Внимание канадского дипломата привлечено к тому, что подобного рода высказывания недопустимы и идут вразрез с обязательствами Канады как государства-участника Венской конвенции о дипломатических сношениях», — говорится в сообщении ведомства.

Министерство сочло слова министра «русофобским выпадом», который до сих пор не опровергли в Оттаве. Слова Джоли окажут влияние на отношения двух стран, считают в ведомстве.

В начале марта Джоли в рамках одной из пресс-конференций говорила о важности сохранения дипломатического присутствия в Москве, однако действительно упомянула необходимость сменить власть в России. «Мы можем видеть, насколько сильно мы сейчас изолируем российский режим — потому что мы должны делать это экономически, политически и дипломатически — и каковы последствия для общества, и насколько сильно мы видим потенциальную смену режима в России», — говорила дипломат.

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Виктория Кондратьева
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