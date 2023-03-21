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11:08, 21 марта 2023Ценности

Врач назвала россиянам способы избавиться от прыщей на теле

Косметолог Светлана Лапина посоветовала россиянам избавиться от привычки выдавливать прыщи

Фото: Pixel-Shot / Shutterstock / Fotodom

Дерматолог-косметолог, кандидат медицинских наук, врач-эксперт сети клиник «Семейная» Светлана Лапина назвала россиянам способы, с помощью которых можно избавиться от прыщей на теле. Соответствующий комментарий специалиста поступил в распоряжение «Ленты.ру» во вторник, 21 марта.

По словам врача, акне чаще всего появляется в тех местах на теле, где отмечается повышенное скопление сальных желез, — например, лицо, спина, грудь, реже область плеч и волосистая часть головы. При этом провоцирующими факторами для данного явления могут послужить генетическая предрасположенность, изменения гормонального фона, прием некоторых лекарственных препаратов, неправильный уход за кожей, а также злоупотребление пищей с высоким гликемическим индексом — в частности, фастфудом и хлебобулочными изделиями.

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Перед тем как начать лечение, специалист должен выяснить причину. «Обязательно подробно даются рекомендации по уходу за кожей тела. Средства с антибиотиками, некоторыми кислотами применяются курсом и в определенной последовательности», — пояснила Лапина и посоветовала избавиться от привычки выдавливать прыщи и расчесывать кожу.

Вдобавок собеседница издания порекомендовала не пребывать на солнце длительное время. По ее словам, ультрафиолетовые лучи действительно подсушивают воспаления, но по возращении в привычный климат они вновь могут появиться. В связи с этим доктор призвала не пренебрегать средствами с SPF.

В заключение Лапина обратила внимание на пилинги, абразивные и лазерные шлифовки, а также некоторые инъекции, которые помогут привести кожу тела в эстетически привлекательный вид.

В феврале врач Эмма Коулман, специализирующийся в области дерматологии и эстетики, назвала главные ошибки при умывании лица. В первую очередь специалист посоветовала после процедуры не использовать одно и то же полотенце. По ее словам, если не менять изделие в течение недели, в нем могут появиться бактерии.

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Мария Винар
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