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14:00, 21 марта 2023Россия

Минобороны заявило об уничтожении 80 бойцов ВСУ на одном направлении

Минобороны заявило об уничтожении до 80 бойцов ВСУ на купянском направлении

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

На купянском направлении огнем артиллерии Западной группировки войск поражена живая сила и техника Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом во вторник, 21 марта, журналистам заявили в Министерстве обороны России.

По данным ведомства, было уничтожено до 80 украинских бойцов, три боевые бронированные машины и гаубица Д-20. Уточняется, что удары по позициям противника были нанесены в районах населенных пунктов Двуречная и Тимовка Харьковской области, а также Новоселовское и Стельмаховка Луганской народной республики.

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Евгения Куликова
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