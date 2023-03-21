Минобороны заявило об уничтожении 80 бойцов ВСУ на одном направлении

Минобороны заявило об уничтожении до 80 бойцов ВСУ на купянском направлении

На купянском направлении огнем артиллерии Западной группировки войск поражена живая сила и техника Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом во вторник, 21 марта, журналистам заявили в Министерстве обороны России.

По данным ведомства, было уничтожено до 80 украинских бойцов, три боевые бронированные машины и гаубица Д-20. Уточняется, что удары по позициям противника были нанесены в районах населенных пунктов Двуречная и Тимовка Харьковской области, а также Новоселовское и Стельмаховка Луганской народной республики.