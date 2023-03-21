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09:05, 21 марта 2023Из жизни

Мужчина получил письмо о своей смерти с предложением заполнить налоговую форму

Британцу прислали письмо с сожалениями по поводу его кончины и налоговой формой

Фото: fizkes / Shutterstock / Fotodom

Муниципальные власти прислали мужчине письмо с сожалениями по поводу его смерти и предложили заполнить налоговую форму. По информации Daily Star, «умерший» отправил властям ответ.

77-летний британец Стюарту Добсон испытал шок, когда получил на свое имя документ с предложением о налоговом послаблении в связи с собственной смертью. Отправителем оказался муниципалитет Южного Норфолка.

Дорогой мистер Добсон, сожалеем о недавней кончине упомянутого С.Л. Добсона. Прикладываем к письму форму F для получения скидки на муниципальный налог. Она действительна лишь в том случае, если вышеуказанный был единственным жильцом или владельцем недвижимости. Нынешний владелец ответственен за уплату любых муниципальных налогов, которые могут последовать

официальное письмо от муниципалитета Южного Норфолка

Письмо шокировало пожилого мужчину и расстроило его. По злой иронии, лишь за месяц до происшествия умерла его жена Энн, с которой он прожил в браке 54 года.

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Мистер Добсон написал муниципальным властям ответ и лично вручил его секретарю. В письме говорилось, что только муниципалитет Южного Норфолка «мог послать скончавшемуся человеку письмо с просьбой заполнить налоговую форму». По его словам, подобные послания заставляют «сомневаться во вменяемости и умственных способностях работников муниципальных служб».

Добсон добавил, что едва ли после таких писем можно рассчитывать на ответ и посоветовал сотрудникам учреждения «вернуться к реальности и поработать над умением сосредотачиваться».

Ранее сообщалось о другом мужчине из Великобритании, которому пришло подобное письмо. Из-за «смерти» мужчина лишился медицинской страховки и был вынужден доказывать, что жив.

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Антонина Черташ
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