Мужчина получил письмо о своей смерти с предложением заполнить налоговую форму
Муниципальные власти прислали мужчине письмо с сожалениями по поводу его смерти и предложили заполнить налоговую форму. По информации Daily Star, «умерший» отправил властям ответ.
77-летний британец Стюарту Добсон испытал шок, когда получил на свое имя документ с предложением о налоговом послаблении в связи с собственной смертью. Отправителем оказался муниципалитет Южного Норфолка.
Дорогой мистер Добсон, сожалеем о недавней кончине упомянутого С.Л. Добсона. Прикладываем к письму форму F для получения скидки на муниципальный налог. Она действительна лишь в том случае, если вышеуказанный был единственным жильцом или владельцем недвижимости. Нынешний владелец ответственен за уплату любых муниципальных налогов, которые могут последовать
Письмо шокировало пожилого мужчину и расстроило его. По злой иронии, лишь за месяц до происшествия умерла его жена Энн, с которой он прожил в браке 54 года.
Мистер Добсон написал муниципальным властям ответ и лично вручил его секретарю. В письме говорилось, что только муниципалитет Южного Норфолка «мог послать скончавшемуся человеку письмо с просьбой заполнить налоговую форму». По его словам, подобные послания заставляют «сомневаться во вменяемости и умственных способностях работников муниципальных служб».
Добсон добавил, что едва ли после таких писем можно рассчитывать на ответ и посоветовал сотрудникам учреждения «вернуться к реальности и поработать над умением сосредотачиваться».
Ранее сообщалось о другом мужчине из Великобритании, которому пришло подобное письмо. Из-за «смерти» мужчина лишился медицинской страховки и был вынужден доказывать, что жив.