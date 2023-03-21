Советник главы ДНР рассказал о способе взятия Авдеевки

Советник главы ДНР Гагин заявил, что штурм Авдеевки будет идти с учетом опыта Соледара

Штурм Авдеевки будет идти с учетом опыта боев за Артемовск и Соледар, заявил советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин в эфире телеканала «Россия 24». Он отметил, что сейчас по укрепрайонам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в городе и рядом с ним работает российская артиллерия.

«Наши войска используют опыт, приобретенный на штурмах в том числе Соледара и Артемовска, чтобы отсечь прежде всего город от линий снабжения, с тем чтобы потом сковать в окружении», — сказал Гагин.

Советник главы ДНР при этом заметил, что говорить об окружении города преждевременно.

Ранее он рассказал, что массового появления техники НАТО, переданной ВСУ, на фронте нет, она скоплена в приграничных с Украиной государствах. Однако отдельные случаи применения западной техники под Артемовском были зафиксированы.