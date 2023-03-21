Финская компания исключила добровольный отказ от закупок у «Газпрома»

Финская Gasum исключила отказ от покупок газа у «Газпрома» из-за долгосрочного контракта

Контракт финской государственной энергокомпании Gasum Oy с «Газпром экспортом» подписан до начала боевых действий на Украине и рассчитан на период до 2031 года, обрывать его добровольно организация не намерена из-за возможных последствий. Об этом со ссылкой на заявление Gasum сообщает Yle.

До этого в компании указали, что российский поставщик сможет требовать возмещения убытков в случае прекращения закупок, ведь соглашение заключено по принципу «бери или плати».

При этом с мая 2022 года прокачка трубопроводного газа в Финляндию остановлена. Требование президента России Владимира Путина по поводу оплаты поставок в рублях в Gasum посчитали нарушением условий контракта, в котором прописана иная валюта, и прекратили переводить деньги за топливо.

Спор был передан в арбитраж в Стокгольме. В ноябре «Газпром экспорт» сообщил, что инстанция признала долг Gasum в размере 300 миллионов евро и обязала стороны продолжить переговоры о контракте для урегулирования ситуации с поставками.

С 2019 года Gasum закупил газа на сумму более 730 миллионов евро. В 2022 году компания заплатила российскому поставщику 175 миллионов евро, однако с момента остановки поставок по трубопроводу речь идет только о покупке сжиженного природного газа (СПГ) с завода «Криогаз-Высоцк СПГ», который принадлежит «Новатэку». В финской компании подчеркивают, что импортируют минимальный предусмотренный контрактом объем газа из России и не намерены увеличивать его.

Ранее сообщалось, что по итогам прошлого года «Газпром» получил 747,246 миллиарда рублей чистой прибыли по РСБУ (российские стандарты бухгалтерского учета), что на 72,2 процента меньше, чем в 2021 году. Основной причиной стало резкое падение поставок в Европу.