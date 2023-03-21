Госдума возобновила трансляцию пленарных заседаний

Депутат Матвеев сообщил о возобновлении онлайн-трансляций пленарных заседаний Госдумы

Государственная Дума возобновила онлайн-трансляции пленарных заседаний. Об этом сообщил депутат нижней палаты парламента Михаил Матвеев в своем Telegram-канале.

Матвеев заявил, что спикер Госдумы Вячеслав Володин объявил о возврате прямой трансляции заседаний Госдумы в интернете. «За исключением обсуждения повестки. Начнут прямо сейчас», — написал депутат.

21 марта замглавы фракции «Новые люди» Сардана Авксентьева обратилась к Володину с просьбой восстановить онлайн-трансляции пленарных заседаний палаты. По ее словам, на сегодняшний день ситуация стабилизировалась по сравнению с тем, что было в октябре 2022 года, когда было принято решение прекратить трансляцию заседаний.

18 октября 2022 года прямые трансляции заседаний Госдумы стали закрытыми. По информации РИА Новости, ограничения были связаны «с законодательным обеспечением спецоперации».