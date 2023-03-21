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04:02, 21 марта 2023Среда обитания

В США продали дом знаменитого ведущего «Оскара»

Бизнесмен Рональд Беркл продал бывший дом комика Боба Хоупа в США

Фото: Fred Prouser / Reuters

В США бизнесмен Рональд Беркл продал дом, одно время принадлежавший Бобу Хоупу — знаменитому комику, который 18 раз вел церемонию вручения кинопремии «Оскар». Об этом сообщает Dirt.

Дом находится в Калифорнии в районе Толука Лейк. Беркл выручил от продажи 26 миллионов долларов. При этом изначально предприниматель просил за объект 29 миллионов. Сделка стала одной из самых дорогих в городе Сан-Фернандо.

Жилье было построено в конце 1930-х годов. Беркл спас бывший дом Хоупа от сноса и сделал там капитальный ремонт. Здание занимает около 1,4 тысячи квадратных метров. Внутри есть 10 спален, 15 ванных комнат, кухня, библиотека, кинотеатр и рабочий кабинет. На участке располагаются бассейн, поле для гольфа и гараж на четыре машины.

Ранее в США выставили на продажу бывший дом знаменитого американского актера Билли Мюррея. Объект расположен в 25 минутах езды от Нью-Йорка, в популярном районе Снеденс-Лендинг. Нынешний хозяин попросил за него 2,07 миллиона долларов.

Нина Ташевская
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