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06:00, 17 марта 2023Среда обитания

В США решили продать бывший дом знаменитого американского актера

New York Post: бывший дом актера Билли Мюррея решили продать за 2,07 миллиона долларов

Фото: Brian Snyder / Reuters

Бывший дом знаменитого американского актера Билли Мюррея выставили на продажу в США. Об этом сообщает New York Post.

Объект расположен в 25 минутах езды от Нью-Йорка, в популярном районе Снеденс-Лендинг. Нынешний хозяин попросил за него 2,07 миллиона долларов. Мюррей проживал в этом доме в 1980-е годы, после чего продал его в 1990 году и приобрел другой особняк неподалеку, которым владеет до сих пор.

В лоте 1868 года постройки, который был отремонтирован в 2016 году за миллион долларов, есть четыре спальни, три ванных комнаты (одна из ванн, установленных в доме, ранее принадлежала актрисе Уме Турман), гостиная, кухня с печью для пиццы, кладовая, три камина и две веранды. Площадь объекта составляет 288 квадратных метров.

Фасад дома выкрашен в желтый цвет, а в интерьере преобладают белый, бежевый, оливковые тона, а также оттенки серого и коричневого. Многие предметы мебели сделаны из дерева. Полы выстланы покрытием из сосны, а стены декорированы лепниной.

В нескольких минутах ходьбы от дома расположены река Гудзон, несколько теннисных кортов и библиотека.

В феврале стало известно, что избавиться от жилья в Нью-Йорке решила солистка известной шведской группы The Cardigans Нина Перссон. Певица выставила дом в районе Восточный Гарлем на продажу за 3,5 миллиона долларов.

Полина Кислицына
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