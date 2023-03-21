Климатологи ООН опубликовали «руководство по выживанию человечества»

МГЭИК выпустила «руководство по выживанию» человечества на фоне глобального потепления

Удерживать глобальное потепление на отметке 1,5 градуса по Цельсию в сравнении с доиндустриальным периодом за последние годы становится все сложнее из-за продолжающегося роста выбросов парниковых газов. Об этом говорится в докладе Межправительственной группы экспертов ООН по изменению климата (МГЭИК)

В документе отмечается, что сжигание ископаемого топлива, а также неравномерное и неустойчивое использование энергии привели к глобальному потеплению на 1,1 градуса. Это вызывает более частые погодные явления, которые приводят ко все более опасным последствиям для природы и людей во всех регионах мира.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назвал доклад «руководством по выживанию человечества». В нем климатологи заявили, что необходимо как можно быстрее принять меры по сокращению выбросов парниковых газов и адаптации планеты к антропогенному изменению климата. «Наш доклад подчеркивает неотложность принятия более амбициозных мер и четко показывает, что, если мы будем действовать уже сейчас, мы все еще сможем обеспечить устойчивое будущее для всех жителей планеты», — добавил председатель МГЭИК Хёсунг Ли. Он призвал к незамедлительным действиям, чтобы обеспечить пригодное для жизни устойчивое будущее для человечества.

Ранее ООН сочла улавливание углерода и изменение образа жизни главными способами спасти планету. В своей работе специалисты МГИЭК сделали акцент на технологиях и действиях, которые помогут сохранить здоровье и благополучие людей во всем мире. По прогнозам исследователей, чтобы достичь углеродной нейтральности к 2050 году, пик уровня вредных выбросов на планете должен быть достигнут в 2025-м.