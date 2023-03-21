Regions Development: инвестиционный спрос на новостройки в Москве сократился на 20%

По итогам 2022 года инвестиционный спрос на новостройки в Москве сократился на 20 процентов. О том, что россияне перестали вкладываться в один вид жилья, сообщают «Известия» со ссылкой на исследование Regions Development.

По данным компании, доля инвестиционных сделок в общем числе заключенных договоров долевого строительства уменьшилась с шести до пяти процентов. При этом в пяти округах столицы активность инвесторов осталась на уровне 2021 года. Речь идет о ЦАО (14 процентов), СВАО (шесть процентов), ЮЗАО (четыре процента), ЮВАО (три процента) и ВАО (два процента).

Коммерческий директор Regions Development Лиля Арцибашева отметила, что количество инвестиционных сделок в различных округах зависит от ситуации на конкретном местном рынке новостроек. Так, в ВАО спрос концентрируется в отдельных проектах, продажи в которых начались недавно. Эксперт добавила, что сейчас инвесторы стремятся вкладывать средства в недвижимость в дорогих локациях Москвы.

Ранее сообщалось, что в феврале инвестиционный спрос на жилье в Турции со стороны россиян снизился на 5,32 процента относительно января. Отрицательная динамика фиксируется второй месяц подряд.