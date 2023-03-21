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14:38, 21 марта 2023Мир

Премьер Италии заявила о невозможности справедливого мира на Украине

Премьер Италии Мелони: возможностей для справедливого мира на Украине пока нет

Фото: Roman Pilipey / Getty Images

Справедливый мир на Украине пока невозможен. Об этом заявила премьер-министр Италии Джорджа Мелони, передает Reuters.

При этом политик подчеркнула, что Рим продолжит поддерживать Украину в сопротивлении российским атакам, независимо от краткосрочного влияния на выбор и рейтинг одобрения итальянского правительства.

«Мы будем продолжать это делать, потому что это правильно с точки зрения национальных ценностей и интересов. В Украине пока нет места для справедливого мира, но мы будем продолжать добиваться этого», — подчеркнула она.

Ранее вице-премьер и глава Министерства иностранных дел Италии Антонио Таяни рассказал, что закупка Европейским союзом оружия для Украины пойдет по примеру приобретения вакцин от COVID-19. Он напомнил, что Европа решила потратить второй миллиард евро на поставку боеприпасов для Вооруженных сил Украины.

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Виктория Кондратьева
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