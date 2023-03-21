Названы неспособные отказаться от российского газа страны

Аналитик Юшков заявил, что странам без выхода к морю сложно отказаться от газа из России

Сложнее всего отказаться от российского газа будет странам, не имеющим собственного выхода к морю. Это, например, Чехия, Словакия, Венгрия, Молдавия. Единственный вариант для таких государств — переплачивать за поставки соседям. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков.

«Конечно, здесь встает вопрос инвестиций, создания инфраструктуры, готовности платить соседям, чтобы качать газ через них. Та же Молдавия, к примеру, теоретически может закупать СПГ на свободном рынке, доставлять его в Турцию, разгружать и дальше поставлять себе через Турцию, Болгарию. Это жутко дорого, но возможно. То же справедливо и для Венгрии, и для других стран. Все это возможно, но нерационально», — сказал Юшков.

Другой вариант отказа от российского газа для стран — это, по словам аналитика, сокращение потребления, возврат к углю, закрытие промышленности, введение лимитов. По такому пути пошла, к примеру, Германия, которая сейчас получает российский энергоноситель только через Украину.

Германия сделала шаг назад, на уголь. Какая-то промышленность закрылась, многие сократили выработку продукции. За счет этого страна приспособилась к меньшим поставкам, хотя раньше была крупнейшим покупателем Игорь Юшков аналитик

Юшков также напомнил, что выгодным отличием «Газпрома» от других поставщиков была возможность дать большую скидку, чем конкуренты. Именно поэтому сотрудничество с российской компанией всегда было экономически более целесообразно.

«Сотрудничество с "Газпромом" всегда было более выгодным, более выгодным, чем с США. Отсюда, кстати, и американские санкции: Штаты не смогли выиграть экономически и решили действовать политически», — объяснил собеседник «Ленты.ру».

Ранее сообщалось, что финская компания Gasum исключила добровольный отказ от закупок у «Газпрома». Там объяснили, что контракт был подписан до начала боевых действий на Украине и рассчитан на период до 2031 года, обрывать его добровольно организация не намерена из-за возможных последствий.