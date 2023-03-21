Назван самый популярный у ипотечников тип квартир

ВТБ: чаще всего россияне покупают в ипотеку однокомнатные квартиры

Чаще всего россияне покупают с помощью ипотеки однокомнатные квартиры. Самый популярный у ипотечников тип жилья назвали эксперты банка ВТБ, материал есть в распоряжении «Ленты.ру».

На «однушки» приходится 40 процентов от всех сделок с ипотекой. На втором месте оказались двухкомнатные квартиры, доля которых составляет 37 процентов, а на третьем — трехкомнатные с долей в 20 процентов. Отмечается, что однокомнатное жилье является самым распространенным выбором у заемщиков на протяжении трех лет.

«Среди причин — устоявшееся на рынке мнение о доступной стоимости таких объектов. Многие клиенты рассматривают жилье небольшой площади в качестве стартового капитала для себя, детей или варианта для инвестиций и под сдачу в аренду», — пояснил заместитель руководителя департамента розничного бизнеса ВТБ Евгений Дячкин. Он добавил, что в пересчете на стоимость квадратного метра просторные квартиры оказываются выгоднее. Разница может достигать 30 процентов.

В феврале выдача ипотеки в России увеличилась на 47 процентов в месячном выражении. За второй месяц 2023 года в стране выдали 103,7 тысячи кредитов.