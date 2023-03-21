Лукашенко решил обсудить внутренние и внешние угрозы с силовиками

Президент Лукашенко решил обсудить с белорусскими силовиками внутренние и внешние угрозы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко решил обсудить с силовиками внутренние и внешние угрозы. Об этом сообщает близкий к пресс-службе главы республики Telegram-канал «Пул Первого».

Соответствующее совещание Лукашенко проводит во Дворце независимости в Минске. Отмечается, что речь, в частности, пойдет «об одной недавней громкой операции спецслужб».

Ранее сообщалось, что в белорусском Гродно застрелили иностранца, который, как утверждает Комитет государственной безопасности республики, оказал правоохранителям вооруженное сопротивление. Уточнялось, что при себе у него было автоматическое оружие и гранаты.