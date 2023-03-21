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15:23, 21 марта 2023Силовые структуры

В Екатеринбурге на свободу вышел «маньяк-электрик»

E1.RU: в Екатеринбурге на свободу вышел маньяк, казнивший жертв электричеством

Кадр: Сетевое издание «Е1.РУ Екатеринбург Онлайн»

В Екатеринбурге вышел на свободу маньяк Егор Хабаров, известный под прозвищем Электрик. Об этом во вторник, 21 марта, сообщает E1.RU.

По данным издания, мужчину заметил бывший сотрудник МВД. Он пришел в торговый центр «Апельсин» на улице Блюхера и увидел там охранника, который напомнил ему Электрика. Экс-правоохранитель пообщался с Хабаровым. Тот рассказал ему, что прошел необходимое лечение и оставил преступную деятельность в прошлом.

30-летнего «маньяка-электрика» осудили в 2009 году. Его признали невменяемым и отправили в психиатрическую клинику. Мужчина работал мастером на Новосвердловской ТЭЦ. Он заманивал своих жертв в гараж и казнил с помощью электричества. Задержали Хабарова после обнаружения обгоревшего тела 23-летнего юноши в лесу.

Ранее стало известно, что на свободе вновь оказался скопинский маньяк Виктор Мохов, арестованный за укрывательство преступлений.

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Екатерина Власова
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