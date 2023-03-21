В январе-феврале 2023 года в Москве стали выдавать на 12 процентов меньше ипотеки

В январе-феврале 2023 года в Москве стали выдавать меньше ипотеки, чем в аналогичный период 2022 года. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на управление Росреестра по столице.

За первые два месяца текущего года в столице зарегистрировали 16,9 тысячи договоров ипотечного жилищного кредитования. На февраль пришлось 9,8 тысячи договоров — при этом показатель оказался на 10 процентов больше, чем во втором месяце 2022 года и на 38 процентов больше, чем в январе.

«Москва сохраняет лидирующую позицию среди российских регионов по выданным льготным ипотечным кредитам. Их объем в феврале составил 22,3 миллиарда рублей — это 24,9 процента от общероссийского объема льготной ипотеки», — объяснили в Росреестре.

Ранее в БКИ «Скоринг бюро» выяснили, что в феврале 2023 года в России стали выдавать больше ипотечных кредитов — относительно января динамика достигла 47 процентов. Во втором месяце текущего года в стране выдали 103,7 тысячи кредитов.