Российский генерал объяснил мотивы атак дронов по Крыму

Генерал-майор Липовой связал атаки беспилотников на Джанкой с переговорами России и Китая

Атака беспилотников на крымский город Джанкой была спланирована специально к приезду в Россию председателя КНР Си Цзиньпина. Так мотивы налетов на полуостров объяснил Герой России генерал-майор Сергей Липовой в интервью «Московскому комсомольцу».

По мнению военного эксперта, момент был выбран именно тогда, когда в Москве идут переговоры лидера Китая и президента России Владимира Путина. «Цель — показать китайскому лидеру, что наш президент, наша администрация, наше командование "не владеют ситуацией", "не могут защитить мирных жителей". Для этого была устроена эта провокация», — заявил генерал. Похожего мнения придерживается сенатор от Крыма Ольга Ковитиди.

Помимо этого, ранее Липовой предполагал, что одна из целей атак дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Крыму — разведка. По словам генерала, отправляя дроны в Крым, ВСУ изучают возможности российских систем противовоздушной обороны (ПВО), а также пытаются добыть сведения о военных объектах.

В ночь на 21 марта средства противовоздушной обороны сработали в городе Джанкое на севере Крыма — есть разрушения, один человек получил ранения. Об инциденте сообщил глава региона Сергей Аксенов. Обломки беспилотников обнаружили на двух улицах. Один из беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) был уничтожен над джанкойским техникумом и спикировал между учебным корпусом и общежитием. Остальные уничтоженные дроны были сбиты над жилыми массивами.