Российский генерал объяснил цели атак дронов ВСУ по Крыму

Генерал-майор Липовой заявил, что одна из целей атак дронов ВСУ по Крыму — разведка

Одна из целей атак дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Крыму — разведка. Так смысл налетов на объекты полуострова объяснил Герой России генерал-майор Сергей Липовой, его слова приводит РИА Новости.

По словам генерала, отправляя дроны в Крым, ВСУ изучают возможности российских систем противовоздушной обороны (ПВО), а также пытаются добыть сведения о военных объектах. «Сейчас Киев посылает беспилотники на Крым в двух целях. Первая — это провести разведку военных объектов, в том числе нашей ПВО, на территории полуострова. И второе — нанести ущерб этим объектам. Это не первая атака и не последняя», — заявил Липовой.

Утром 16 февраля стало известно об атаке дронов ВСУ на Севастополь. По словам губернатора Михаила Развожаева, системы ПВО сбили два беспилотника над городом и еще несколько БПЛА в акватории в зоне Крыма.