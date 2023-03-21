В США задумались о прекращении нормальных торговых отношений с Китаем

Сенатор США Хоули внес законопроект о прекращении нормальных торговых отношений с Китаем

Сенатор-республиканец Джош Хоули (штат Миссури) внес на рассмотрение законопроект о прекращении нормальных торговых отношений с Китаем. Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте политика.

По его задумке, Вашингтону следует отменить нынешний статус торговых отношений с Китаем и повысить пошлины на китайские товары. Хоули назвал Китай «величайшим противником Америки» и объяснил, что принятие его документа позволит сократить экономическую зависимость США от Пекина, а также защитить интересы американских рабочих.

Ранее британский Центр экономических и деловых исследований (Centre for Economics and Business Research, CEBR) предсказал Китаю лидерство в мировой экономике к 2036 году. При этом в прошлом году аналитики CEBR ожидали, что китайская экономика сможет превзойти американскую в 2030 году, но последствия китайских локдаунов и «торговая война» с западными странами отодвинули этот срок еще на шесть лет. Кроме того, если Пекин попытается захватить остров Тайвань, это повлечет за собой жесткие торговые санкции, соответственно, сроки выхода китайской экономики на первое место в мире вновь могут сдвинуться.