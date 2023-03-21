Стало известно о гибели еще одного иностранного наемника на Украине

РИА Новости: на Украине погиб наемник из Новой Зеландии Кейн Те Тай

Очередной наемник из Новой Зеландии, воевавший на стороне украинской армии, был убит в бою в зоне проведения спецоперации. Об этом сообщает РИА Новости.

Кейн Те Тай, бывший военнослужащий Сил обороны Новой Зеландии, находился на Украине почти год. По данным источников, он погиб в ходе боев на востоке страны. Министерство иностранных дел Новой Зеландии уже подтвердило гибель мужчины.

На сегодняшний день известно о трех гражданах Новой Зеландии, погибших на Украине: Доминик Абелен, ушедший в отпуск ради участия в боевых действиях, был уничтожен российскими войсками в прошлом году. Эндрю Бэгшоу был убит в январе этого года.

10 марта сообщалось, что наемник из Франции, служивший на стороне Киева, погиб на Украине. 22-летний мужчина по имени Андреас, состоявший в Интернациональном легионе Украины, погиб в Донбассе 16 февраля. Отмечалось, что его тело в ближайшее время доставят во Францию.