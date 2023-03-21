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23:40, 21 марта 2023Мир

В США заявили об успехах России после поездки Путина в Мариуполь

Американский активист Кауч заявил, что визит Путина в Мариуполь подтверждает успехи России
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Поездка президента России Владимира Путина в Мариуполь лишний раз подтвердила, насколько страны Запада ошибаются в оценках ситуации на Украине. Об этом американский общественный деятель Мэтт Кауч написал в своем Twitter-аккаунте.

«Россия проигрывает настолько крупно, что Путин буквально гуляет по Мариуполю, который когда-то контролировал Киев», — сыронизировал он.

По его словам, западные СМИ пытаются убедить граждан США в том, что Россия теряет контроль над конфликтом, а Украине «до победы осталось совсем немного». Однако после поездки российского лидера в Мариуполь «только идиот поверит в этот нарратив», добавил активист.

Ранее стало известно, что вечером 18 марта Путин посетил с рабочей поездкой Мариуполь в Донецкой народной республике. Президент прибыл в город на вертолете, после чего объехал несколько районов за рулем автомобиля, а также осмотрел береговую линию, район яхт-клуба, здание театра и памятные места.

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Марина Совина
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