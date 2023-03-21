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20:52, 21 марта 2023Забота о себе

Россиянам объяснили вред позднего ужина для красоты и здоровья

Нутрициолог Наталья Конюхова заявила, что наедающиеся на ночь люди стареют быстрее

ФотО: Ground Picture/ Shutterstock / Fotodom

Наедающиеся на ночь люди стареют быстрее тех, кто этого не делает, рассказала, нутрициолог, член «Ассоциации специалистов образовательной и функциональной медицины» Наталья Конюхова. В беседе с «Лентой.ру» она объяснила россиянам вред позднего ужина для красоты и здоровья.

«Уверена, каждый слышал, что после шести вечера есть вредно, самый полезный ужин перед сном — стакан кефира, а максимальная порция еды не должна превышать 250 граммов, — говорит Конюхова. — Однако наука о питании многогранна и противоречива».

По словам нутрициолога, большинство специалистов в этой области сходятся во мнении, что ужин должен проходить за три-четыре часа до сна. Она добавила, что это должен быть самый легкий прием пищи за день, а блюдо должно состоять из богатого белком продукта, овощей и зелени.

Процесс переваривания пищи не прекращается и ночью. Даже когда мы спим, наш ЖКТ продолжает свою работу. Но процессы пищеварения во сне замедляются

Наталья Конюхованутрициолог

Во время сна тело отключает режим активного расхода калорий, а свои потребности поддерживает за счет запасов жиров и гликогена, которые постепенно расщепляются, отметила нутрициолог. Поэтому, утверждает она, перед сном большое количество калорий не израсходуется, а запасется в организме в виде ненужных отложений.

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Конюхова добавила, что ночью организм вырабатывает гормон роста соматотропин, который также необходим для замедления процессов старения. Инсулин, вырабатываемый при переваривании пищи, снижает выработку соматотропина, уровень которого и так падает после 30 лет.

Кроме того, гормон роста способствует и снижению массы тела, ускоряет сжигание жира и препятствует его отложению. Основной выброс его идет примерно с полуночи до четырех часов утра. В идеале спать нужно ложиться до 23:00, чтобы дать гормонам выполнить свою миссию

Наталья Конюхованутрициолог

Именно поэтому, чтобы не нагружать организм, на ужин нужно съедать низкоуглеводные продукты. Например, кусок запеченной рыбы с салатом из зелени и некрахмалистых овощей, подвела итог нутрициолог.

Ранее нутрициолог Гарриет Лидгард перечислила ингредиенты полезной пиццы. Она посоветовала добавлять в пиццу моцареллу, лосось или авокадо.

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Вера Владзиевская
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