В прокуратуре Москвы объяснили высокие цены на форму для участников СВО

Прокуратура: высокие цены на форму для участников СВО поставили «неустановленные лица»

Прокуратура Москвы провела проверку по запросу депутата Госдумы Евгения Попова относительно жалоб на высокие цены на военное обмундирование от компании «Гардарика» для участников специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает РБК.

В надзорном ведомстве привели информацию, предоставленную производителем, о том, что цены на сайте компании были изменены «неустановленными лицами» без ее согласия. На это указывает в своем ответе на запрос депутата начальник отдела по надзору за расследованием преступлений в сфере оборонно-промышленного комплекса Керим Тумов. Оснований для мер прокурорского реагирования не имеется, объяснили в ведомстве.

В настоящее время сайт компании «Гардарика» «находится в разработке».

Попов направил депутатский запрос 14 февраля в связи с жалобами граждан на высокие цены на военную форму. В Минобороны сообщили, что контрактная стоимость одного летнего комплекта формы от компании «Гардарика» составляет 10 тысяч 628 рублей. Между тем на сайте производителя цены достигали 140 тысяч рублей.