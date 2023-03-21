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00:54, 21 марта 2023Мир

Байден потребовал рассекретить данные разведки о происхождении коронавируса

Байден потребовал рассекретить данные разведки о происхождении COVID-19

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент США Джо Байден подписал закон, согласно которому администрация обязана рассекретить часть разведывательных данных о происхождении коронавируса SARS-CoV-2. Об этом сообщает Reuters.

«Нам необходимо разобраться в происхождении COVID-19, чтобы помочь предотвращать пандемии в будущем», — указал американский лидер.

При этом Байден заявил, что оставляет за собой право сохранить в тайне часть разведданных, несмотря на подписанный им документ. Он пояснил, что планирует руководствоваться интересами национальной безопасности в вопросе полноты раскрытия данных.

Ранее стало известно, что национальная разведка США считает, что существует две основные версии об источнике коронавирусной инфекции COVID-19 — это ее естественное происхождение и утечка из лаборатории.

Американский сенатор Джош Хоули, в свою очередь, направил председателю КНР Си Цзиньпину письмо, в котором призвал его признать роль Китая в появлении и распространении COVID-19 по всему миру. По его словам, Конгресс США принял законопроект, согласно которому власти страны обязаны рассекретить информацию о генезисе коронавирусной инфекции.

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Марина Совина
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