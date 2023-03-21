Москвичам назвали риски преждевременной замены зимней резины на автомобилях

Автоэксперт Канаев заявил об опасности ночных холодов для сменивших зимнюю резину в Москве

Ночные холода могут нести опасность для тех водителей, которые преждевременно поменяли зимнюю резину на летнюю. О рисках москвичей предупредил директор Национального общественного центра безопасности движения Сергей Канаев, чьи слова приводит РИА Новости.

«Резину менять нужно при среднесуточной температуре выше плюс восьми, я говорю всегда… Все говорят — до плюс пяти, я говорю — не надо до плюс пяти, потому что ночью может быть и ноль, и минус два, и в конечном итоге вы очень сильно пострадаете», — пояснил автоэксперт.

Канаев добавил, что стандартная дата смены резины в средней полосе России — 15 апреля. При этом владельцы шипованной резины могут сменить ее немного раньше во избежание изнашивания шипов. В любом случае, подчеркнул он, нужно исходить из среднесуточной температуры.

Зампредседателя Всероссийского общества автомобилистов Николай Матвеев выразил аналогичное мнение и призвал москвичей не торопиться в этом вопросе.

«Сейчас потепление, потом будет похолодание, я думаю, что до апреля думать нечего по переходу. Особенно тем, кто выезжает в область. Обещают, что будет похолодание после теплой недели, утром всю неделю был лед на дороге», — сказал эксперт.

Ранее главный редактор сетевого автомобильного издания Quto Максим Ракитин рассказал об основных схемах обмана клиентов при смене летней резины на зимнюю в шиномонтажной мастерской. Он отметил, что иногда автовладельцам предлагают накачать шины азотом вместо воздуха. По его словам, это уловка.