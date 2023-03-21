Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
14:02, 21 марта 2023Силовые структуры

Росгвардейцы обнаружили склад иностранного вооружения в ДНР

Росгвардейцы обнаружили склад ВСУ с вооружением и элементами снаряжения стран НАТО в ДНР

Кадр: Росгвардия

Росгвардейцы обнаружили склад иностранного вооружения в Донецкой народной Республике (ДНР). Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Росгвардии.

По данным ведомства, бойцы спецслужбы заметили заброшенный опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) в пригороде Волновахи. Внутри находился склад боеприпасов, вооружения и элементов снаряжения стран НАТО.

Росгвардейцы изъяли противотанковые управляемые установки, ручные гранатометы, выстрелы и пороховые заряды к ним, боеприпасы к крупнокалиберным пулеметам, предположительно польского производства, большое количество ручных гранат Ф-1 с запалами и противопехотные мины направленного действия.

Отмечается, что Росгвардии пришлось разминировать подходы к опорному пункту, чтобы обеспечить безопасность гражданам.

Ранее стало известно, что Росгвардейцы обнаружили неразорвавшиеся мины, снаряды и СВУ в пригороде Мариуполя.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Екатерина Власова
Обсудить
Последние новости
Кремль заявил об «очень серьезном разговоре» Путина и Си Цзиньпина
В Иркутской области обнаружили криптоферму в коровнике
Российские войска уничтожили артиллерийскую систему из США в зоне спецоперации
Перечислены пять самых модных моделей обуви весны 2023 года
Минобороны заявило о сбитом украинском Су-25 в ДНР
Марина Лошак назвала причину ухода с поста главы Пушкинского музея
В Австрии заявили об угрозе начала Третьей мировой войны из-за действий США
Российские средства ПВО уничтожили 31 украинский беспилотник
Российские войска уничтожили до 160 бойцов ВСУ на одном из направлений
Росгвардейцы обнаружили склад иностранного вооружения в ДНР
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.