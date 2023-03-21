Росгвардейцы обнаружили склад иностранного вооружения в ДНР
Росгвардейцы обнаружили склад иностранного вооружения в Донецкой народной Республике (ДНР). Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Росгвардии.
По данным ведомства, бойцы спецслужбы заметили заброшенный опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) в пригороде Волновахи. Внутри находился склад боеприпасов, вооружения и элементов снаряжения стран НАТО.
Росгвардейцы изъяли противотанковые управляемые установки, ручные гранатометы, выстрелы и пороховые заряды к ним, боеприпасы к крупнокалиберным пулеметам, предположительно польского производства, большое количество ручных гранат Ф-1 с запалами и противопехотные мины направленного действия.
Отмечается, что Росгвардии пришлось разминировать подходы к опорному пункту, чтобы обеспечить безопасность гражданам.
Ранее стало известно, что Росгвардейцы обнаружили неразорвавшиеся мины, снаряды и СВУ в пригороде Мариуполя.