Росгвардейцы обнаружили склад иностранного вооружения в ДНР

Росгвардейцы обнаружили склад ВСУ с вооружением и элементами снаряжения стран НАТО в ДНР

Росгвардейцы обнаружили склад иностранного вооружения в Донецкой народной Республике (ДНР). Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Росгвардии.

По данным ведомства, бойцы спецслужбы заметили заброшенный опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) в пригороде Волновахи. Внутри находился склад боеприпасов, вооружения и элементов снаряжения стран НАТО.

Росгвардейцы изъяли противотанковые управляемые установки, ручные гранатометы, выстрелы и пороховые заряды к ним, боеприпасы к крупнокалиберным пулеметам, предположительно польского производства, большое количество ручных гранат Ф-1 с запалами и противопехотные мины направленного действия.

Отмечается, что Росгвардии пришлось разминировать подходы к опорному пункту, чтобы обеспечить безопасность гражданам.

Ранее стало известно, что Росгвардейцы обнаружили неразорвавшиеся мины, снаряды и СВУ в пригороде Мариуполя.