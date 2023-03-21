69-я параллель
ВсеСобытияЛюдиЯвленияДостиженияЭкологияТуризмИстория
14:46, 21 марта 202369-я параллель

В России избавились от Шайтанки

Мишустин подписал распоряжение о переименовании реки Шайтанки в Салехарде в Преображенку

Фото: Александр Рюмин / ТАСС

В России избавились от Шайтанки. Так, премьер-министр страны Михаил Мишустин подписал распоряжение о переименовании одноименной реки, расположенной в Салехарде Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО), в Преображенку. Соответствующий документ опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно сведениям издания «Ямал-Медиа», название реки предложил сменить патриарх Московский и всея Руси Кирилл. На набережной в Салехарде построили православный собор, и это «плохо сочеталось» со словом «Шайтанка».

Обсуждение стартовало осенью 2022 года. Тогда жители районов Салехарда, где протекает река, в ходе голосования выдвигали свои варианты названия. Среди них фигурировали «Волноваха», «Воскресенка», «Обдорянка», «Экваториальная», «Мирная». Большинство людей в рамках голосования не поддержали идею переименования. Но в конечном итоге Шайтанка все равно стала Преображенкой.

Известно, что Шайтанкой водоем в ЯНАО начали называть с XVIII века.

15 марта сообщалось, что природной территории «Устиновский каньон», расположенной возле Миасса в Челябинской области, присвоили статус памятника природы.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анна Щербакова
Обсудить
Последние новости
Starlink заблокировала использование ВСУ терминалов над новыми регионами России
Эрдоган официально стал кандидатом в президенты Турции
Устроившая драку актриса из «Универа» рассказала свою версию произошедшего
Родители раненной ножом школьницы потребовали от лицея в Химках миллионы рублей
В США распространилась опасная грибковая инфекция
Валерия Меладзе захотели признать иноагентом
Посетитель умер в кафе в российском ТЦ
Бойцы ВСУ смогут бесплатно воспользоваться криобанками
Раскрыта причина любви мужчин к приталенным костюмам
Корабли ВМС Дании замечены около «Северных потоков»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.