Девушка купила сапоги со скидкой без примерки и осознала оплошность дома

Британка Хейли Мели пожаловалась, что купила в Marks & Spencer сапоги на левую ногу

Жительница Лондона Хейли Мели приобрела пару сапог бренда Marks & Spencer почти за четверть цены во время распродажи и осознала свою оплошность после примерки дома. О случившемся она рассказала в популярном сообществе Extreme Couponing and Bargains в Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Британка купила пару бежевых высоких ботинок на массивной платформе по скидке за 13 фунтов стерлингов (1,2 тысячи рублей), в то время как их первоначальная цена составляла почти 50 фунтов стерлингов (4,6 тысячи рублей). При этом девушка решила не мерить обновку в магазине.

«Урвала это всего за 13 фунтов в Marks & Spencer. Надела их только дома и поняла, что оба ботинка — на левую ногу. Один сидит потрясающе, а второй не подходит», — пожаловалась она в посте.

Публикация Мели набрала более шести тысяч лайков и сотни комментариев других пользователей группы. «О нет! Было бы смешно, если бы кто-нибудь написал пост о двух ботинках на правую ногу», «У меня ковид. Я так смеялась, что едва не задохнулась от кашля», «Если вы не меряете товары на распродаже, то хотя бы тщательно их осматривайте», — высказались они.

В январе отличие платья на фото в сети от реальности рассмешило девушку во время примерки. Сначала Эмили показала фото желаемого товара на сайте. Речь идет о вечернем зеленом платье без рукавов с корсетным верхом и декольте, а также оборками и разрезом на юбке. Затем девушка сняла себя во время примерки: видно, что ей прислали мятый наряд тусклого оттенка, который оказался ей мал.