Определен основной фактор инфекционности коронавируса

Nature Communications: протеаза MT1-MMP оказалась фактором инфекционности коронавируса

Ученые Гонконгского баптистского университета выявили протеазу MT1-MMP, которая является основным фактором, определяющим инфекционность коронавируса SARS-CoV-2. Антитело 3А2 способно ингибировать протеазу, снижая вирусную нагрузку. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Nature Communications.

Исследователи выяснили, что инфекция SARS-CoV-2 приводит к повышенной активации MT1-MMP, которая опосредует высвобождение из клеток растворимого ACE2. Он, в свою очередь, связывается с шиповидными белками SARS-CoV-2 и переносит вирус в неинфицированные клетки с низким уровнем экспрессии ACE2.

Введение растворимого ACE2 позволяет SARS-CoV-2 инфицировать легкие лабораторных мышей C57BL/6, которые естественным образом невосприимчивы к коронавирусной инфекции из-за несовместимости их ACE2 и вирусных белков.

Чтобы изучить функции MT1-MMP и то, как она влияет на вирусную инфекцию, исследователи использовали человеческие клетки для создания органоидов — трехмерной клеточной культуры, выращенной in vitro и моделирующей функции различных органов. Блокирование активности MT1-MMP с помощью моноклонального антитела 3A2 эффективно истощает уровни растворимого ACE2 и снижает степень инфицирования SARS-CoV-2 в органоидах легких, сердца и печени человека на 60-80 процентов.

Ученые протестировали 3A2 на мышиной модели COVID-19. В эксперименте использовались старые мыши, поскольку пожилой возраст является основным фактором риска тяжелых симптомов и смертности от COVID-19. Результаты показывают, что 3A2 снизил вирусную нагрузку SARS-CoV-2 почти на 90 процентов и значительно уменьшил повреждение легочной ткани.