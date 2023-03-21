Полицейские нашли схрон с оружием на участке бывшего сотрудника МВД Украины

В Бердянске полиция нашла 16 пистолетов и четыре ружья дома у экс-сотрудника МВД Украины

В Бердянске участковые уполномоченные полиции и сотрудники полиции обнаружили схрон с оружием и боеприпасами на участке у 46-летнего бывшего сотрудника МВД Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Запорожской области.

В его частном доме, расположенном в садовом товариществе «Солнечный», правоохранители нашли 16 пистолетов и револьверов, пять из которых — травматические, четыре ружья, пневматическую винтовку, более 600 патронов, 200 граммов пороха и 15 магазинов к разным видам оружия.

В настоящее время полиция проводит проверку. Все оружие изъято.

Ранее сообщалось, что росгвардейцы обнаружили схрон с самодельными взрывными устройствами в недостроенном доме и предотвратили диверсию в ЛНР.